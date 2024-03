Alla scoperta delle cabine del laboratorio

Le cabine del laboratorio d neuroscienze di Imt Alti Studi, somigliano a un po’ a quelle di “Rischiatutto”. Ma nel nostro caso la differenza è sostanziale. Spiega gli scopi delle “Experimental room” il professor Davide Bottari, ricercatore in neuroscienze congnitive. Lo fa con la precisione di chi è abituato a raffrontarsi con la molteplicità dei dati ma con la naturalezza familiare di chi sa divulgare. "La prova della “mano di gomma” – spiega – consiste nell’illusione di possedere la parte di un corpo diverso dal prorio (la mano, ndr) e associando questo studio all’impiego della risonanza magnetica funzionale, è stato dimostrato che questa illusione è in grado di cambiare l’attività della corteccia parietale".

Quanto verrà proposto in occasione della “Settimana del cervello”, metterà in luce anche il cosiddetto “effetto McGurk”, ovverosia un fenomeno percettivo che crea interazione tra udito e vista. La cabina dedicata all’elettroencefalografia, invece, di cui ricorre quest’anno il centenario della sua scoperta a cura di Hans Berger, è un tassello assai importante nelle neuroscienze. E ancora: "Ricerche associate ad altre tecniche – prosegue Bottari – dimostrano ad esempio come in campo visivo, per i pazienti più piccoli, possono essere importanti per lo studio delle emozioni". La ricerca di Imt, in tal senso, segue la regola canonica della pubblicazione su riviste scientifiche, che si dimostra essenziale per approfondire la conoscenza su malattie quali l’Alzheimr, l’autismo o altre patologie. Nel corso dell’evento, sarà posssibile prendere parte alla registrazione dei movimenti oculari (Eye tracking), grazie all’utilizzo del dispositivo adoperato per capire come funziona il cervello, applicato anche nella progettazione dei prodotti per migliorali, nel marketing e nelle applicazioni riabilitative come nel caso di sedie a rotelle e nell’ambito protesico.

