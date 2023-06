Alla scoperta dei piccoli Comuni Tornano le giornate di eventi per voler bene all’Italia

Appuntamenti imperdibili nel comune di Castiglione di Garfagnana, capoluogo e frazioni, iniziati ieri e che andranno avanti fino a domani, con il ritorno delle iniziative di "Voler Bene all’Italia, piccoli Comuni in Festa", alle quali l’amministrazione guidata dal sindaco Daniele Gaspari ha aderito con grande entusiasmo. "Mai come quest’anno - spiega il consigliere alle politiche culturali di Castiglione, Roberto Tamagnini - il calendario delle manifestazioni è stato tanto ricco, con offerte per tutti i "gusti" e le età. Si va dalla passeggiata nella natura alla scoperta dalla biodiversità del territorio di Pratofosco e della valle dei Patriarchi, alle mostre e alle visite guidate all’interno del borgo di Castiglione, fino alla scoperta del Campanile di Chiozza con i sui storici campanari. Nella tre giorni, spazio anche alla presentazione dell’ultimo libro di Ivo Poli, domenica nella piccola Chiesa della Boccaia, e per la scoperta delle Chiese di Cerageto e Mozzanella con la loro suggestiva storia, come dell’Arte Sacra costudita nel deposito museale di Castiglione. Un programma che ci riempie d’orgoglio e per il quale vogliamo ringraziare tutte le associazioni del territorio che si sono rese disponibili fin da subito. Da anni stiamo perseguendo una politica di valorizzazione del nostro patrimonio culturale, liberando le migliori energie presenti nel capoluogo e nelle frazioni. Un impegno costante e condiviso - conclude Tamagnini -, che si sta traducendo in un continuo e crescente apprezzamento del nostro Comune da parte dei tanti visitatori e non solo". Le giornate di "Voler Bene all’Italia" sono promosse da Legambiente e Kyoto Club, in partnership con Enel X e il contributo di AzzeroCO2, patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. Questa mattina nella Sala Musica della Filarmonica Alpina, inoltre, alla presenza dei rappresentanti delle associazioni paesane, dell’amministrazione comunale e della Parrocchia, si terrà l’inaugurazione della mostra delle opere su legno in ricordo di Antonio MartinellI.

Da amministratore comunale, a presidente del Gruppo Donatori di Sangue Fratres e della Filarmonica Alpina, tra i tanti incarichi ricoperti. L’esposizione delle opere rimarrà visitabile fino a sabato 17 giugno. Seguirà un piccolo brindisi offerto dai Donatori di Sangue di Castiglione.

Fiorella Corti