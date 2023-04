Alla riscoperta di Nottolini Visite guidate e incontri

Da Maria Luisa a Lorenzo Nottolini: proseguono le iniziative della Fondazione Banca del Monte di Lucca intorno alla ricorrenza della nascita di Lorenzo Nottolini, avvenuta il 6 maggio 1787. Si tratta di incontri di divulgazione e formazione, dedicati alle ragazze, ai ragazzi, alle docenti e ai docenti delle scuole del territorio (nella foto la vista al Ponte delle Catene).

Il ciclo di incontri è iniziato il 24 marzo 2023 con la proiezione del video su Maria Luisa di Borbone e la consegna volumetto su Lorenzo Nottolini alla scuola primaria di San Cassiano di Controne a Bagni di Lucca. E’ stato il primo di 9 incontri su tutto il territorio provinciale.

Ecco i prossimi appuntamenti: giovedì 13 aprile alle 11 visita guidata all’acquedotto del Nottolini con la Outdoor International Primary School di Altopascio, maestra Arianna Guerri; venerdì 14 aprile 2023 alle 9,30 la proiezione del video documentario su Maria Luisa di Borbone e la consegna del volume su Lorenzo Nottolini alle classi seconde della scuola media “Matteo Trenta” di Bagni di Lucca; nello stesso giorno, alle 15, visita guidata all’acquedotto del Nottolini con il Liceo delle Scienze Umane Paladini - IIS Machiavelli di Lucca, professoressa Sara Benzi; martedì 18 aprile alle 10, proiezione del documentario e consegna del volume all’Outdoor International Primary School di Altopascio, maestra Arianna Guerri; venerdì 28 aprile alle 17 proiezione del video documentario e consegna del volume al Museo delle Figurine di Gesso e dell’Emigrazione “G. Lera” di Coreglia Antelminelli.

Mercoledì 10 maggio alle 14,30 a Viareggio, ultimo pomeriggio di formazione per i docenti di ogni ordine e grado e per gli alunni del triennio delle scuole superiori in preparazione del concorso “Le opere di Lorenzo Nottolini, Architetto Regio ed Ingegnere (Lucca, 1787-1851)”.

Lorenzo Nottolini dal 1818 fu Regio Architetto della Casa e Corte di Maria Luisa di Borbone e del figlio Lodovico e successivamente fu Ingegnere in Capo del Commissariato delle Acque e Strade del Ducato di Lucca.