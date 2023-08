Alla ricerca di nuovi Maggianti

Il Canto del Maggio Festival, oltre a promuovere gli spettacoli, cerca anche salvaguardare e rivalorizzare l’antica tradizione del canto del Maggio garfagnino e di conseguenza è alla ricerca di ex maggianti. Il Canto del Maggio Festival organizza, per domenica 3 settembre, dalle ore 15 in poi, al Villaggio Barilari presso Passo Carpinelli, lungo la strada per il Santuario mariano in Argegna, l’incontro conclusivo della sua prima estate di programmazione, dal titolo "Ecco qua i giovani maggianti!", un’occasione unica per ritrovarsi e fare festa, ascoltando alcuni brani eseguiti dalla voce sia dei bambini che dei cantori esperti. Per iscriversi e partecipare all’evento: https:bit.lymaggiogiovani.

Dino Magistrelli