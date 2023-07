Alla ricerca del miglior talento I dodici finalisti del contest si sfidano in piazza per la vittoria

Chi sarà il miglior talento artistico della Garfagnana 2023? Si avvicina il momento di scoprirlo, nella serata di venerdì 28, con l’attesa finalissima di Garfagnana’s Got Talent, il concorso giunto alla VI edizione organizzato dall’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio, per animare le aperture serali dei venerdì di luglio. Sarà una serata davvero speciale tra ospiti e spettacolo per l’ultima serata di shopping, prima della 40esima Settimana del Commercio, in programma dal 10 al 20 agosto. Un bel premio per il vincitore e ospite della serata l’attrice e conduttrice Benedetta Rossi. Presentatori della finalissima i bravi Morris, nome d’arte di David Vanni e Gloria Tonini, ambedue originari di Piazza al Serchio. I dodici finalisti sono il giovane Filippo Giannotti da Barga con la sua chitarra elettrica, il cantautore Mark da Carpineti, la voce di Giulia D’Alessandro da Camaiore, l’unplugged di Claudio Orlandi e del maestro Adriano Coppedè da Camaiore, i balli di Giada Giusti e quello classico di Greta Bonaldi dalla scuola Melody di Ghivizzano, il coro Donne in Cerca di Guai, nato ormai 16 anni fa all’interno dell’associazione Progetto Donna, le voci bianche di Matilde Conti e Jenny Rossi dalla scuola Jam, l’emozionante pianoforte di Jonathan Mazzei, la coinvolgente interpretazione danzante di Martina Danti e quella allegra della Crew dei Monelli dalla scuola Dance Academy di Silvia Deiana. Ce n’è quindi per tutti i gusti, ma solo il vincitore si porterà a casa il premio da 2mila euro in buoni acquisto, oltre ai biglietti in palio per i concerti del festival Mont’ Alfonso Sotto le Stelle messi in palio da PRG.

In giuria, nella serata che sarà trasmessa in diretta da Radio Star, componenti qualificati da Ilenia Bizzari dalla scuola Atmosfera Danza di Lucca alla cantante Erol ovvero Lorenza Rocchiccioli, corista di Alexia, Matteo Marcalli, presidente di Ama Cultura, tra le cariche culturali che ricopre questo giovanissimo artista e musicista, Michela Innocenti, artista e direttore artistico del teatro Alfieri di Castelnuovo, Ugo Menconi, direttore del coro Voci del Serchio e Alessandro Pedreschi, assessore agli eventi del Comune di Castelnuovo.

Dino Magistrelli