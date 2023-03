"Alla mia super nonna Lisetta per questo compleanno da record"

Gli auguri si sprecano,

in Garfagnana e non solo,

per i 106 anni raggiunti

da Lisetta Pennacchi (nella foto qui a lato) che vive in grande serenità nel piccolo borgo di Pianacci, nel comune di Villa Collemandina.

La prima a farle gli auguri con orgoglio misto a una grande felicità è l’amata nipote Ilenia che rivolge tutti i suoi pensieri all’ultra centenaria che nella giornata di martedì

ha raggiunto il traguardo

di tutto rilievo.

"Alla mia super nonna Lisetta per questo compleanno da record, tanti, tantissimi auguri speciali - scrive nella giornata di martedì, Ilenia - . La nonna spegne ben 106 candeline. Un’età davvero fantastica che, nonostante tutto il tempo trascorso, le consente ancora di ricordare le tappe fondamentali della sua vita e della sua infanzia.

In particolare, in lei è ancora estremamente vivido il ricordo dell’immenso amore per

il “suo“ Nello. La nonna è

una donna tenace che si è sempre contraddistinta per

la sua semplicità e simpatia, oltre che per la sua generosità amorevole verso gli altri".

"Ha creato una grande famiglia composta da 5 figli, 9 nipoti e ormai ben 12 pronipoti. Sei fantastica nonnetta mia - conclude Ilenia rivolgendosi affettuosamente a Lisetta - . Grazie per tutto quello che

ci hai dato e insegnato e per

le risate a crepapelle che ci hai fatto fare. Ora gonfia bene

i polmoni perché 106 candeline da spegnere sono davvero tante".

E naturalmente anche

La Nazione di unisce alle congratulazioni per questo traguardo e rivolge i più cari auguri di compleanno a Lisetta.