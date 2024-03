Si chiama Fluid Art. La si potrà conoscere ad Altopascio, alla Magione del Tau che continua a scommettere sull’arte e sulla promozione degli artisti emergenti. Questa volta sarà Elettra Nistri che esporrà, da marzo, sulle pareti del locale in piazza Ricasoli, nel centro storico. La pittrice su tela, legno e materiale da recupero ci porta a conoscere le sue più profonde emozioni attraverso i colori e la magia dell’astratto. Originaria dell’area pratese, sta esponendo in varie zone della Toscana. Collabora anche con vari enti donando le proprie opere. Lo staff della Magione, con la titolare Nicoletta Fagni, è convinto che queste iniziative possano rappresentare anche un modo per promuovere Altopascio.

M.S.