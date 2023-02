Alla “Koerber“ è ancora fumata nera “Restano le distanze e l’incognita affitto“

E’ ancora fumata nera alla Koerber di Mugnano, ex Perini, dopo l’annuncio della multinazionale tedesca di 90 esuberi su oltre 400 lavoratori. Ieri nuovo faccia a faccia tra i referenti sindacali, Massimo Braccini (Fiom Cgil Toscana), e Michele Folloni (Fim Cisl). “Il nodo resta il numero dei pensionandi, ancora da definire, e anche il costo relativo per l’aggancio al traguardo della pensione attraverso gli ammortizzatori – spiega Braccini, segretario Fiom –. Perchè ovviamente un conto è traghettare di 2 anni, un altro è di spingersi a 3, un altro ancora arrivare a 4 anni che è il massimo possibile con gli ammortizzatori. L’azienda continua a portare sul tavolo il problema dei costi, ci siamo aggiornati per il 28 febbraio“. Il punto interrogativo resta anche quello dell’affitto dello stabilimento, con una disdetta appesa in modo preoccupante sulle sorti dei lavoratori stessi. “E’ un tema che l’azienda continua a non portare al tavolo degli incontri, ma che per noi è fondamentale, visto che ha il suo peso specifico nel quadro delle spese“, evidenzia il segretario toscano Fiom. Oggi assemblea dei lavoratori che restano in stato di agitazione con gli straordinari bloccati.