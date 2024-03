Alla Kme la riunione dei delegati Uilm Toscana

Si terrà domani alla KME di Fornaci di Barga una riunione di tutti i delegati Uilm della Toscana. L’incontro si aprirà alle 9.30 e al centro del dibattito ci sarà il rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici, con la presentazione della piattaforma nazionale. Saranno presenti il segretario generale Uilm nazionale Rocco Palombella, il coordinatore regionale Uilm Toscana, Vincenzo Renda, il segretario regionale Uil Toscana, Paolo Fantappiè, i segretari Uil e Uilm area nord Toscana, Franco Borghini e Giacomo Saisi.

"Si parlerà anche della situazione del settore metalmeccanico in tutta la Toscana - sottolinea proprio Saisi - , con un occhio di riguardo alle province di riferimento, ossia Lucca e Massa Carrara e delle aziende principali: Kme, Baker Hughes, Skf e tutta la cantieristica navale da Viareggio a Carrara, oltre al settore metalmeccanico legato al cartario. Sarà un’analisi a tutto tondo". Al consiglio regionale dei delegati Uilm parteciperà inoltre una delegazione Uiltec Toscana Nord in rappresentanza dei lavoratori Sanac per fare il punto della situazione sulla vertenza assieme al segretario nazionale Uilm, Palombella.

L’attivo di tutti i delegati si svolge a Fornaci, paese ancora scosso dalla tragedia del femminicidio di Maria Batista Ferreira avvenuto lunedì scorso. Per questo la segretaria della Uil Toscana con delega alle pari opportunità, Laura Menconi, poserà nell’occasione una corona di fiori nel luogo in cui si è consumato l’ennesimo e brutale femminicidio. "Un piccolo gesto di solidarietà - spiega Menconi - per non far cadere nel vuoto questa tragedia, per stimolare ancora il dibattito e l’opinione pubblica perché questa è prima di tutto una battaglia di civiltà".