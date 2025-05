Alla KME è stato celebrato il "Safety day"

Così come nei siti e negli stabilimenti di tutto il gruppo, in contemporanea, anche allo stabilimento KME di Fornaci di Barga è stata organizzata una giornata della sicurezza, "Safety day". I lavoratori, divisi in gruppi e per i rispettivi turni, hanno potuto approfondire e migliorare le proprie conoscenze sulla sicurezza sui luoghi di lavoro utilizzati quotidianamente, ma anche sulle tecniche per favorire il proprio benessere mentale e non solo.

In questa giornata sono state organizzate diverse attività, alcune più teoriche, tipo training, alcune più pratiche tipo una passeggiata consapevole per offrire la possibilità di capire dal punto di vista psico-fisico come si imposta una passeggiata e quale benessere può derivare svolgendo quotidianamente questa semplice attività.

Per quanto riguarda la sicurezza, tra i vari momenti, una prova di evacuazione da incendio nei pressi della mensa della stabilimento. Una vera e propria esercitazione dal carattere tecnico e pratico. Molto si è insistito poi sul fattore mentale, come il rappresentare mentalmente il concetto di sicurezza attraverso lo strumento dell’origami.

"L’obiettivo della giornata? Trasmettere, condividere e vivere uno degli aspetti più importanti per KME, il valore della sicurezza", ha spiegato Emilio Iavazzo, responsabile risorse umane KME per il sud Europa.

Luca Galeotti