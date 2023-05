Alla grande la prima edizione di “Motori e Sapori” in Garfagnana

Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), 7 maggio 2023 – A Castelnuovo di Garfagnana la due giorni dedicata a due passioni molto coinvolgenti, come i motori e il gusto per la buona tavola. Grande, infatti, la partecipazione alla prima edizione della manifestazione “Garfagnana Motori e Sapori” che ha riunito e ben coniugato, nell’area fieristica di Piazzale Chiappini del capoluogo della Garfagnana, due delle tradizioni più radicate in Garfagnana, grazie a tutte le manifestazioni su due ruote che ogni anno si svolgono nella valle da tanti anni e le tante specialità gastronomiche tipiche delle quali è particolarmente ricco questo territorio.

Nell’ampia area coperta hanno trovato spazio 10 stand gastronomici che hanno dato vita ad un autentico “Motor street food”, esclusivamente a base di prodotti a km 0, mentre nell’area fieristica è stato organizzato uno straordinario expo di auto, moto, api e vespe, tra gli altri.

Tra prove su strada o dentro un fettucciato off road di moto enduro e stradali, oltre a aree dove i bambini hanno potuto provare le mini moto elettriche in un piccolo apposito circuito o fare un giro su giganteschi trattori, non è mancata la possibilità di provare un simulatore di rally, curiosare fra i concessionari auto e moto presenti, immergendosi nel passato con le esposizione di auto e moto storiche. Ciliegina sulla torta, il vivace e colorato Aperaduno con tanto di caratteristica “sciamata” finale.

Fio. Co.