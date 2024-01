Alla Fondazione Ragghianti i volumi d’arte di Roberto Peccolo

L’appuntamento è per domani alle 17.45, nella Sala conferenze “Vincenzo da Massa Carrara” in via San Micheletto 3 a Lucca, dove la Fondazione Ragghianti - ETS ospiterà la presentazione della collana “Memorie d’Artista” (Edizioni Peccolo, Livorno).

L’incontro è organizzato in occasione della donazione alla biblioteca della Fondazione Ragghianti dei libri d’artista da parte dell’editore della collana Roberto Peccolo, fondatore e titolare della galleria omonima aperta a Livorno nel 1969, cha ha cessato la propria attività alla fine del 2019. La Galleria Peccolo è stata per più di mezzo secolo un importante punto di riferimento per il mondo dell’arte, ospitando un’ininterrotta serie di mostre personali dedicate ad artisti contemporanei italiani e non.

Le pubblicazioni donate comprendono l’intera collana “Memorie d’Artista”, costituita da cinquantuno titoli editi tra il 2008 e il 2019, nati dal desiderio di pubblicare non semplici monografie, ma veri e propri libri d’arte creati in collaborazione con gli artisti. Ogni volume è stato stampato con una tiratura limitata a duecento copie, in formato in folio, mantenendo costanti lo sviluppo in trentadue pagine, i caratteri, il colore e l’impostazione della copertina. All’autore-artista è stata lasciata totale libertà nel decidere che cosa inserire: soltanto immagini, o testo, oppure una combinazione fra i due elementi. All’incontro, a ingresso libero, interverranno Paolo Bolpagni, direttore della Fondazione Ragghianti - ETS, Antonello Tolve, critico d’arte e professore ordinario di Pedagogia e Didattica dell’arte all’Accademia di Belle Arti di Napoli, Roberto Peccolo, ex-gallerista ed editore e la figlia Monica. Per informazioni: tel. 0583 467205.