Alla Fondazione Lazzareschi il dibattito sui giornali

Il giornale come sentinella, come filtro di terzietà, tra potere e cittadini. E’ emerso durante la consegna del premio ad Agnese Pini, direttrice dei quotidiani del gruppo Monrif – La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino e QN-Quotidiano Nazionale – nell’ambito della manifestazione “Cartacea“. Ieri lezioni con gli studenti al Museo di Pescia, oggi laboratori e risate con Cristiano Militello che registrerà una puntata di "Striscia lo Striscione". Nella sede della Fondazione Lazzareschi a Porcari, Giampaolo Marchini, presidente dell’Ordine dei giornalisti della Toscana, ha ricordato il sessantesimo compleanno dell’Ordine e nel premiare Pini, ha dichiarato: "E’ la persona giusta, la carta è laddove tutto è partito, ma lei è stata la prima direttrice in 160 anni del quotidiano fiorentino, quindi incarna anche l’evoluzione di certe dinamiche".

Massimo Stefanini