Alla Borsa del turismo Lucca fa tris. E ‘vince‘ l’Oscar del Cicloturismo

Lucca è stata protagonista alla Bit di Milano (Borsa Internazionale del Turismo), ieri, con tre importanti novità. Alla presenza dell’assessore al turismo Remo Santini e di alcuni rappresentanti degli uffici comunali, sono stati svelati i dettagli della cerimonia di consegna dell’Oscar italiano del Cicloturismo 2024, che si terrà a Lucca dal 30 maggio al 2 giugno, in quanto città vincitrice. L’evento accoglierà giornalisti di settore e addetti ai lavori del settore turistico da tutta Italia, proclamando la città come capitale del cicloturismo 2024 grazie al trionfo della Ciclovia Puccini.

Nell’occasione, l’assessore Santini ha presentato il disegno per la maglia ufficiale della manifestazione, in partnership con Lucca Crea, realizzato dal noto fumettista Frank Federighi, affermato disegnatore che collabora con case editrici, giornali e settimanali prestigiosi come “Max”, “Tv Sorrisi e Canzoni”, “L’Espresso”, “Riflessi”, “Libero”, “Il Fatto Quotidiano” e molti altri. Il disegno raffigura il maestro Giacomo Puccini in bicicletta ed è stato notevolmente apprezzato dagli addetti ai lavori presenti alla Bit. Nel padiglione dedicato alla Regione Toscana, Lucca e l’ambito territoriale della Piana hanno inoltre illustrato alla stampa e agli operatori del settore le innumerevoli opportunità di visita offerte dal territorio in tutte le stagioni dell’anno. La presentazione ha fatto leva sulle bellezze artistiche, culturali e naturali del territorio e sul ricco calendario di eventi proposto.

E’ stato inoltre siglato dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e Toscana Promozione Turistica un protocollo d’intesa per promuovere congiuntamente i luoghi dove il maestro Puccini è nato e cresciuto. Il protocollo contribuirà alla valorizzazione del sistema turistico-culturale del territorio della provincia di Lucca, grazie al sostegno ad iniziative di costruzione dell’offerta turistica, di comunicazione e di promozione in continuità con il progetto di promozione The lands of Giacomo Puccini, promosso negli ultimi dieci anni dalla ex Camera di commercio di Lucca attraverso la società partecipata Lucca Promos e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.