Alla Bit di Milano sbarca “Lucca gustosa“ L’11 e 12 marzo tra incontri e degustazioni

Ieri alla Bit di Milano (Borsa Internazionale del Turismo), Lucca e l’ambito territoriale della Piana hanno illustrato alla stampa e agli operatori del settore le innumerevoli opportunità di visita offerte dal territorio in tutte le stagioni dell’anno. La presentazione si è tenuta allo stand della Regione Toscana e è stata condotta dall’assessore al turismo del Comune di Lucca, Remo Santini. Il territorio lucchese, che ha visto raddoppiare le presenze dei turisti nel 2021 e può vantare trend ancora migliori nel 2022, propone una ampia varietà di appuntamenti che proiettano Lucca tra le mete più visitate della Toscana e dell’intero centro nord Italia. Il calendario 2023 propone momenti di grande musica, ma anche di approfondimento storico, culturale ed eno-gastronomico. Sono state infatti annunciate proprio alla Bit le date della prima edizione di Lucca Gustosa, che si terrà l’11 e 12 marzo con un ricco programma di degustazioni, incontri ed intrattenimenti per tutte le età e per tutti i gusti che verrà presentato nei prossimi giorni. Soddisfazione per l’amministrazione, rappresentata in loco dall’assessore Santini e dagli uffici comunali competenti, che hanno riscontrato ancora una volta grande interesse nei confronti della proposta turistica cittadina.