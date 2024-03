Alla Biblioteca comunale torna “Borgo dei Misteri“

Torna “Borgo dei Misteri“, con la sua seconda edizione, il corso di scrittura creativa di racconti del mistero e ambientazione locale organizzato dal Comune di Borgo a Mozzano in collaborazione con la biblioteca Fratelli Pellegrini. Il premio letterario si rivolge agli scrittori di libri e racconti a tema poliziesco, dando loro la possibilità di approfondire e specializzarsi nella scrittura di questo avvincente genere letterario. Il corso si terrà martedì 19 e 26 marzo e il 9 e 16 aprile, alle 17, alla biblioteca F.lli Pellegrini, a Borgo a Mozzano. Sono aperte tre categorie per la candidatura delle opere: la prima è dedicata a libri a tema giallo, noir o thriller in lingua italiana pubblicati negli ultimi tre anni; la seconda accetta racconti inediti sempre a tema giallo, noir o thriller in lingua italiana; infine, la terza categoria è riservata ai racconti inediti del mistero per scrittori under 18. La partecipazione è gratuita. Per iscriversi, è sufficiente inviare una e-mail a [email protected] o contattare il numero telefonico 0583.888045.

M.N.