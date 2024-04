’Alice in wwwonderland’ per il Teatro Ragazzi allo “Scompiglio“

Oggi pomeriggio alle ore 16.30, nella Tenuta Dello Scompiglio di Vorno, per la rassegna Teatro Ragazzi, Fondazione TRG onlus presenta Alice in WWWonderland. Liberamente ispirato ad Alice nel paese delle meraviglie di Lewis Carrol, lo spettacolo (nella foto) diretto da Claudia Martore mette in scena la storia di una ragazzina che si perde, diventa grande e torna piccola, finché non capisce che, per trovare davvero se stessi, bisogna accettare di essersi persi. Con Claudio Dughera, Letizia Russo, Simone Valentino; disegno luci Emanuele Vallinotti; costumi Silvia Brero; tecnico audio e luci Marco Ferrero; suono Filippo Conti; scene Claudia Martore; supporto video Daniel Lascar. Biglietti adulti: euro 7, bambini 3-12 anni e over 65: euro 5. Prenotazione obbligatoria alla biglietteria SPE, al numero 0583/971125, o all’indirizzo mail [email protected].