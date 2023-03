Sbarcherà anche a Lucca lo spettacolo che "La Cattiva Compagnia Teatro" sta portando in scena nel corso del suo tour: “Alice attraverso lo specchio”. Otto le date che spaziano fra Toscana e Umbria da Prato, a Corciano, a Perugia per chiudere con un doppio appuntamento il 7 marzo al Teatro del Giglio a Lucca. Fra le date più gettonate, quella di domani 4 marzo alle ore 17 al teatro Metastasio di Prato, con la replica pomeridiana aperta a tutte le famiglie.

Aspettando la versione estiva del "Lucca Teatro Festival – Che cosa sono le nuvole?" che ha riscosso un grandissimo successo di pubblico anche nell’ultima edizione, la produzione originale de La Cattiva Compagnia, realizzata insieme a Tieffeu - Teatro di Figura Umbro, “Alice attraverso lo specchio”, dal testo di Fabrice Melquiot per la traduzione di Anna Romano, con Arianna Serrao e Costantino Buttitta, con le figure di Ada Mirabassi, toccherà diversi teatri.

Alice è cresciuta da quando è caduta nella tana del coniglio. Oggi ha l’età della ragione? Soprattutto ha tanta curiosità: una qualità meravigliosa che la spinge a esplorare il mondo per interrogarne la realtà. Questa volta Alice si imbarca in un’esplorazione volontaria: quella dell’altro lato dello specchio, anche se deve avere tanto coraggio per compiere questa traversata…