Alfieri al gran completo per il libro di Casini

Pomeriggio garfagnino per il senatore Pier Ferdinando Casini in occasione della presentazione del suo libro al teatro Alfieri con la platea al completo. Due ore di conversazione-dibattito, con domande e risposte con l’amico e ex collega Andrea Marcucci e il sindaco Andrea Tagliasacchi. Un pubblico composito, dai sindaci ad altri amministratori pubblici, varie categorie sociali, semplici cittadini e anche una discreta presenza di giovani. Tra tanti aneddoti, ricordi, riflessioni e speranze per il futuro, la storia italiana degli ultimi 40 anni ha fatto capolino con le parole e le immagini di alcune pagine del libro di uno dei più autorevoli protagonisti di almeno 4 decenni di storia politica.

Dino Magistrelli