Alfabetizzazione digitale Al via il corso itinerante di Cia Toscana Nord

Cinque appuntamenti sul territorio di alfabetizzazione digitale organizzato dall’Anp, associazione nazionale pensionati (nella foto la presidente, Giovanna Landi) di Cia Toscana Nord. Si tratta di corsi appositamente pensati per chi non ha familiarità con questi mezzi. Nel corso si imparerà cosa è lo Spid e a cosa serve la sua attivazione; l’accesso ai servizi Inps; l’uso dell’home banking; come utilizzare al meglio il Fascicolo sanitario elettronico e come scaricare il tagliando del trasporto pubblico locale, e sarà fornita una guida ai vari siti istituzionali. Il 21 nella sede di via delle Tagliate dalle 15.