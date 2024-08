Alfa-show a Mont’Alfonso. La sua storia di un “no“

Un album che conferma tutto il suo talento, un Festival di Sanremo che l’ha eletto artista rivelazione e un tour che viaggia a gonfie vele. Alfa, ovviamente. Cantautore genovese classe 2000, Alfa approda lunedì 12 agosto alla Fortezza di Mont’Alfonso di Castelnuovo di Garfagnana, ospite del festival Mont’Alfonso sotto le stelle.

Inizio ore 21.15. I biglietti – posti numerati 36.80 e 28.75 euro - sono disponibili sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita - tel. 055.210804). A Castelnuovo di Garfagnana prevendite presso la Pro Loco (piazza delle Erbe, tel. 0583 641007) da giovedì 22 febbraio. Alla Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana sono disponibili anche i biglietti riservati a persone con disabilità. Info www.montalfonsoestate.it. Alfa arriva in Garfagnana sulle ali di “Non So Chi Ha Creato Il Mondo Ma So Che Era Innamorato”, l’album che dà il titolo anche al tour.

Composto da dieci canzoni, contiene “Vai!”, il brano presentato al Festival di Sanremo con cui Alfa ha conquistato giovani e meno giovani, insieme all’emozionante duetto con Roberto Vecchioni sulle note di “Sogna, ragazzo sogna”. In scaletta non mancherà “Vabbè ciao”, ultimo singolo tratto dal disco, una traccia con melodie innovative che racconta un amore che sembrava potesse sbocciare: “È una canzone un po’ da rapper – ha spiegato Alfa sui suoi canali social - racconta di un palo che mi ha dato Francesca, che ringrazio perché mi ha fatto scrivere sto pezzo che mi piace troppo”.