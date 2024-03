Alexander Gadjiev per la prima volta in concerto a Lucca Il pianista Alexander Gadjiev si esibirà domani a Lucca, vincitore del Premio Abbiati 2023 e noto talento internazionale. Il concerto include opere di Chopin, Beethoven e Musorgskij, promettendo un'esperienza musicale di alto livello. I biglietti sono disponibili online e in loco.