Alessandro Sesti guida “Dillo in Sintesi“ Il vignettista confermato presidente

Squadra che vince, non si cambia. L’assemblea degli associati, che si è riunita sabato scorso nei locali di Anffas a San Pietro a Vico, ha eletto il direttivo dell’Associazione culturale “Dillo in sintesi” per il prossimo triennio, confermando Alessandro Sesti – vignettista de La Nazione – alla presidenza e Donatella Buonriposi come vice presidente. All’ordine del giorno anche l’approvazione del bilancio 2022 e del nuovo statuto, con cui “Dillo in sintesi” si è adeguata alla normativa sul Terzo settore. L’assemblea è stata anche l’occasione per presentare agli associati un’anteprima della prossima edizione del Festival della Sintesi che si terrà a Viareggio dal 7 al 10 giugno. Quindi il Festival della sintesi tornerà a parlare di brevità intelligente nell’arte, nella letteratura, nel cinema, in TV e sui social, ma lo farà dal versante versiliese con i suoi super ospiti. Tra quelli più apprezzati, lo scorso anno, il comico Zelig Enrico Bertolino. Il Premio giornalistico e televisivo “Dillo in sintesi” invece si terrà a Lucca, dove è atteso nel pomeriggio di domenica 11 giugno.