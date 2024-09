Alcide in mostra. Al San Cristoforo 75 anni di storia

Sono 350 scatti in bianco e nero e a colori, disposti in ordine cronologico e suddivisi per decenni, dal 1950 ad oggi. Apriranno la serie le fotografie dedicate alle visite alla città di Lucca di 4 presidenti della Repubblica: Gronchi, Cossiga, Ciampi e Mattarella, chiuderà la mostra lo scatto del sindaco di Lucca Pardini insieme a Dustin Hoffman nella sede comunale. In mezzo, i principali avvenimenti della vita politica e istituzionale di Lucca, raccontati con sguardo attento e disincantato di Alcide Tosi prima e dei figli Mimmo e Claudio poi.

“Lucca e le istituzioni. 75 anni di storia per immagini” è l’omaggio alla città a cento anni dalla nascita di Alcide Tosi, che più e meglio di mille parole è testimonianza fedele dei fatti, dei personaggi e della vita dell’epoca. L’evento è organizzato dagli Amici dell’Archivio Fotografico Lucchese, in collaborazione con il Comune di Lucca e il patrocinio della Regione, della Provincia di Lucca, della Camera di Commercio Toscana nord ovest, di Confcommercio Lucca e Massa Carrara e di Confartigianato Imprese Lucca ed è in corso nella chiesa di San Cristoforo fino al 29 settembre (ingresso gratuito e orario continuato 11-19). Un percorso immersivo che porta a scoprire le visite in città di Jacqueline Kennedy, Papa Wojtyla, la Regina Madre e Carlo d’Inghilterra, i presidenti francesi Giscard d’Estaing e Mitterrand, i presidenti del consiglio Moro, Craxi, D’Alema, Dini, Berlusconi, Prodi e Renzi. E poi inaugurazioni di scuole, di aziende, di strade, in un continuum di immagini di luoghi e persone che hanno fatto prima la cronaca e poi la storia della città di Lucca.

Un viaggio nel cuore della vita politica e istituzionale della città, che parte dal 1949, anno in cui Alcide Tosi, allievo dei più affermati fotografi dell’epoca, Benetti, Ghilardi e Cortopassi, aprì il suo primo studio fotografico in via Fillungo, divenendo ben presto punto di riferimento de La Nazione. La mostra è accompagnata da un prezioso catalogo di 200 pagine edito da Maria Pacini Fazzi, in linea grafica con il precedente realizzato in occasione della mostra “Raccontare Lucca” del 2019.