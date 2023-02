Alcide, con le sue fotografie ha raccontato la lucchesità

Quando si parla di lucchesità, non si può non pensare – tra le tante figure storiche – anche ad Alcide Tosi. Un professionista che ha lasciato una forte traccia in città e non solo. Per Alcide infatti parlano i fatti che, nel suo caso, sono le decine di migliaia di fotografie scattate nel corso della sua vita. Domani alle 17.30 nella chiesa di San Frediano si terrà una messa in ricordo di Alcide e della moglie Eda Pollastrini. Tosi scomparve il 23 febbraio del 2002, Eda il 27 febbraio del 2015. Alcide aveva aperto il negozio, "Foto Alcide" appunto, in via Fillungo dove c’è la galleria il 1 maggio del 1948; poi il 31 marzo 1981 inaugurò la nuova bottega in piazza San Frediano dove è rimasta fino al 2019 quando i figli decisero di spostarsi fuori dal centro storico nella nuova e moderna sede di via Mazzini 40. Storico fotografo lucchese e storico collaboratore del quotidiano La Nazione (il testimone poi passato ai figli Claudio e Mimmo) il suo ricordo è ancora vivo nei lucchesi e soprattutto nei figli Claudio, Antonella e Alessandro “Mimmo“ e in tutti i nipoti.

Cris. Cons.