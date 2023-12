Alberto Pellicci confermato segretario provinciale

1Al Circolo Arci di via Sforza si è tenuto ieri mattina il III Congresso Provinciale di Sinistra Italiana. Nel corso dei lavori, cui sono intervenuti di persona, per portare i saluti delle proprie organizzazioni, Paolo Puccinelli per la Cgil, Giulio Strambi (segretario federale del Prc) e Patrizio Andreuccetti (segretario territoriale del Pd) e, attraverso un messaggio, Europa Verde, PCI e Sinistra Con, sono stati eletti i nuovi organismi dirigenti. Confermati il segretario provinciale Alberto Pellicci (nella foto) e il tesoriere Fabio Panicucci, mentre Pinuccia Olivieri è stata eletta presidente dell’assemblea provinciale e Simonetta Cinquini presidente della commissione provinciale di garanzia.