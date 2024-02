Alberto Bertoli in concerto a Castelnuovo sulle orme del papà

Il movimento Look my art, organizzazione eventi musicali e culturali, in partnership con il Comune di Castelnuovo Garfagnana annunciano per sabato 24 febbraio, alle ore 21, al Teatro Alfieri di Castelnuovo Garfagnana il concerto dell’ artista Alberto Bertoli nella sua data toscana del tour 2024.

“Eppure il vento soffia ancora”, cantava Pierangelo Bertoli in uno dei suoi testi. Ebbene, questo vento che può essere paragonato alla voce e alla musica del buon Pierangelo, rivive, o meglio soffia, nello spettacolo del figlio di Bertoli, Alberto.

Due voci, uniche ed emozionanti, comunicano a suon di musica e a distanza di generazioni su un palco che si trasforma in uno scenario suggestivo capace di regalare e far rivivire emozioni; di sfiorare, come mani delicate su un’arpa, tutti i sensi dei partecipanti. Il palco del Teatro Alfieri, in occasione della performance musicale di Alberto Bertoli, diviene luogo di congiunzione, di relegamento tra generazioni remote e differenti, ma vive nello stesso tempo.

Alberto onora la musica del padre, Pierangelo, e dei suoi insegnamenti di vita, atrraverso un viaggio musicale che ripercorre i più grandi successi di Bertoli Senior fino ad arrivare ad alcune “chicche” inedite. In apertura dell’ atteso concerto di Alberto Bertoli ci saranno i Cantautori Randagi, duo toscano polistrumentista formato dai cantutori Andrea Brunini e Gheri che ha già visto i primi esordi in tour esteri e nel sud Italia. I biglietti per la data del 24 febbraio sono aquistabili su - https://www.ticketone.it/eventseries/alberto-bertoli-canta-pierangelo-due-voci-intorno-ad-un-fuoco-3579796/. - Punto vendita Pro Loco Castelnuovo di Garfagnana, Piazza delle Erbe, dal lunedì al sabato dalle 9,30 alle 12,30. Per informazioni telefonare al numero: 0583 641007.