Alberto Angela al teatrino di Vetriano con “Passaggio a nord ovest“

“Passaggio a nord ovest“ il programma di Rai Cultura ideato e condotto da Alberto Angela, partirà anche questa settimana per una lunga esplorazione in continenti lontani, in remote epoche della storia e ci farà assistere a fenomeni naturali spettacolari. Alberto Angela ci guiderà alla scoperta di un vero gioiello, un teatro all’italiana in miniatura custodito tra i monti, quello di Vetriano, a Pescaglia. Gli abitanti chiamano questo teatrino “La bomboniera”; è una vera delizia architettonica, che nel 1997 ha vinto il primato come teatrino storico pubblico più piccolo del mondo ancora in attività. Misura 71 metri quadrati totali e ha solo 85 posti distribuiti tra la platea e due ordini di balconate.

L’estremo nord della Romania, tra le fitte foreste, nasconde veri e propri tesori: monasteri costruiti nel quindicesimo e sedicesimo secolo, nello stile moldavo tipico della zona. Tra tutti i conventi fortificati, il più bello, il più evocativo e il meglio conservato è quello di Sucevița. Il ritrovamento dello scheletro di una giovane vissuta circa 13 mila anni fa, all’interno di un sistema di grotte allagate in Messico, i cosiddetti cenotes, mette in moto una serie di studi, per cercare di capire le origini della ragazza, alla quale viene dato il nome di Naia. Facendo dei raffronti con altre ricerche svolte in altre parti del continente americano, si tenta di stabilire da dove siano arrivati e come vivessero i primi abitanti delle Americhe. Le vette dell’Himalaya sono state tra gli ultimi luoghi al mondo in cui l’uomo si è insediato. Scalando le pareti rocciose a picco, una squadra di alpinisti e scienziati cerca di scoprire quando siano arrivati i primi abitanti, da dove venissero e come si siano adattati per sopravvivere in alta quota. L’appuntamento con “Passaggio a nord ovest“, con tutti questi contenuti, è oggi pomeriggio alle 15 su Rai1.