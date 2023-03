Pescaglia, uomo travolto da un albero: è grave

Intervenuto l'elicottero Pegaso per soccorrere l'uomo

Lucca, 12 marzo 2023 – Drammatico incidente nei boschi della lucchesia a Pescaglia. Un uomo è stato travolto da un albero caduto. E adesso si trova ricoverato in gravi condizioni – ma sembrerebbe non in pericolo di vita – in ospedale.

Al momento non è chiaro cosa abbia provocato la caduta dell’albero. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 08 di stamani. In base alle prime ricostruzioni, i soccorsi sono stati complessi a causa del difficile raggiungimento della zona tra i boschi.

I soccorritori però sono riusciti a raggiungere l’uomo, che è stato poi trasportato in codice giallo con l’elicottero Pegaso all’ospedale di Cisanello. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza con medico della Misericordia di Borgo a Mozzano, i vigili del fuoco, i tecnici del soccorso alpino e i carabinieri.