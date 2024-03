"Albero abbattuto nell’area monumentale nonostante la stagione di nidificazione"

"Un nuovo albero tagliato dall’amministrazione comunale nella zona monumentale degli spalti, subito fuori dal baluardo San Frediano, senza alcuna comunicazione preventiva ai cittadini e per di più nella già avviata stagione di nidificazione degli uccelli, e quindi in sfregio alla legislazione vigente". A segnalarlo sono il consigliere comunale del centrosinistra Daniele Bianucci e il coportavoce di Europa Verde Luca Fidia Pardini. La questione è ora destinata a arrivare sui banchi del consiglio comunale, grazie a un’interrogazione consiliare a cui il sindaco Pardini dovrà rispondere. "Sono lontani i tempi della campagna elettorale, quando l’attuale primo cittadino prometteva un’importante discontinuità nella gestione del verde urbano - sottolineano Bianucci e Fidia Pardini -. Come dice il famoso detto, “passata la festa, gabbato lo Santo“. Un nuovo albero è stato abbattuto: si tratta di un’enorme conifera nella zona monumentale degli spalti. L’abbattimento è avvenuto nella stagione delle nidificazioni (in particolare i verdoni verzellini cardellini e altri passeriformi): e ciò è in sfregio alla normativa vigente, come la legge 157 del 1992 e la legge regionale 30 del 2015".