Alberi e marciapiedi, entro fine marzo termineranno i lavori

Entro la fine di marzo termineranno i lavori di riqualificazione del quartiere nei pressi delle scuole elementari di Altopascio. Un progetto, quello co-finanziato dalla Regione Toscana e sostenuto dal Comune, che ha come obiettivo la realizzazione di ambienti urbani più verdi, con nuovi alberi, per creare zone usufruibili anche in estate. Le vie Marconi, Leonardo Da Vinci, Cavalieri di Vittorio Veneto e Rosselli sono le prime interessate dall’opera.

Oltre alla presenza di nuovi alberi, i marciapiedi sono stati allargati e resi accessibili a pedoni con disabilità e con mobilità limitata. Il numero complessivo dei posti auto disponibili resta lo stesso di prima, solo che saranno meglio riconoscibili grazie alla segnaletica. Il restringimento della carreggiata è voluto per limitare la velocità delle auto. L’intervento rientra in un piano più ampio che ha come obiettivo la messa a dimora di circa 2.000 nuovi alberi sul territorio comunale: prossimamente alla Gora del Mulino, nell’area Turchi-Belvedere e Parco Unità d’Italia. "Non sono stati eliminati stalli, ma la sosta è stata riorganizzata per consentire una migliore vivibilità - commentano il sindaco Sara D’Ambrosio e il vice Daniel Toci - restituendo al quartiere l’antica bellezza".

M.S.