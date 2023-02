Alberi abbattuti, Feniello: "Era così necessario?"

"Sta suscitando clamore la scelta dell’amministrazione Campani di procedere all’abbattimento degli alberi nei pressi della farmacia e del parco Menichini di Fornaci di Barga. Una decisione che, come tante altre, è stata presa in modo precipitoso e nella totale indisponibilità a coinvolgere – o quanto meno ad informare – gli abitanti". Così Francesco Feniello, capogruppo in consiglio di Progetto Comune, solleva dubbi sull’utilità di una striscia di 50 metri di pista ciclabile nella zona oggetto di riqualificazione in via Medi. Aggiunge poi che Progetto Comune "ribadisce la necessità di amministrare con e per conto della cittadinanza, non sulla cittadinanza" e che il consiglio comunale venga informato in modo puntuale soprattutto sulle scelte inerenti le Opere Pubbliche: "Vista e considerata l’assoluta latitanza informativa da parte dell’assessore ai Lavori Pubblici ogni volta che è stato interrogato in merito agli interventi riguardanti l’area dell’ex farmacia comunale. Ci chiediamo infine se si poteva evitare l’abbattimento degli alberi con la predisposizione di un apposito monitoraggio del loro stato di salute. Ad ogni modo, non ci rimane che vigilare sulla piantumazione sostituiva e augurare che le prossime scelte possano essere maggiormente condivise".