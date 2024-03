’Albachiara’ sul podio. E’ medaglia di bronzo

Ancora una soddisfazione per la Ritmica Albachiara, che al Palaprometeo di Ancona ha partecipato con ottimi risultati alla terza e conclusiva tappa di regular season del campionato di serie A2. La prima prova si è svolta al Palatricalle di Chieti, e l’Albachiara è partita subito bene. Alessia Rigato al cerchio ha totalizzato 28.450, mentre con la palla il capitano Giulia Giusti ha incantato tutti i presenti. Ottima la prova anche dell’atleta Uzbeca Takhmina Ikromova, che ha impressionato alla clavette. Ha chiuso la giovanissima Lisa Berchiolli con il nastro, al suo esordio in serie A che, con un esercizio magistrale, ha ottenuto 26.500, un punteggio che ha consentito alla società lucchese di chiudere con un totale di 116.100 che ha permesso di conquistare un bronzo storico per Albachiara. La seconda tappa a Forlì non è iniziata bene per le lucchesi, nonostante l’ottimo punteggio di Alyssa Tontini con il cerchio, ma i due esercizi alla palla e al nastro realizzati da Alessia Rigato e alla clavette di Giulia Giusti non sono bastati anche se è arrivata comunque la settima posizione in classifica generale. Alla terza tappa, la prima a scendere in pedana è stata il capitano Giulia Giusti, che con il suo cerchio ha strappato un grandissimo 28.150.

Straordinaria anche la prova di Takhmina Ikromova che ha lasciato tutti senza fiato. E’ arrivato anche il miglior punteggio alla clavette di Alessia Rigato mentre nell’esercizio conclusivo Alice Ricci ha realizzato 25.900. Con un totale di 117.350 l’Albachiara si è aggiudicata così la medaglia di bronzo nella terza tappa ed è salita in quarta posizione nella classifica del Campionato, che gli permetterà di giocare la storica finale per la promozione in A1.

Alessia Lombardi