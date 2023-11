Al via ”Terra Unica”. Sapori garfagnini

Dopo il rinvio causa maltempo di una settimana fa, a Castelnuovo è tutto pronto per il taglio del nastro, domattina, alle 11, della IX edizione di "Garfagnana Terra Unica: giornate della terra". La manifestazione organizzata dall’Unione Comuni e dal Comune di Castelnuovo, con la collaborazione di Isi Garfagnana e Isi Barga, riunisce in un unico evento tutte le eccellenze del territorio.

L’evento si svolge presso la tensostruttura comunale in piazzale Roberto Chiappini, dedicato, anche quest’anno, alla memoria di Andrea Bertucci, lo storico oste della Garfagnana, prematuramente scomparso. Alla cerimonia inaugurale saranno presenti sindaci, autorità, scuole e associazioni locali. Parteciperanno inoltre la Compagnia dell’Ariosto e la cantante Lorenza Rocchiccioli di Camporgiano, talentuosa voce della Garfagnana e corista di Alexia, nella veste di testimonial. Il palinsesto delle prime due giornate prevede, tra le tante iniziative in programma, domani, sabato 11 novembre, alle ore 11.45, la consegna del Premio ‘Enzo Pedreschi’ per l’impegno nella valorizzazione della cultura rurale e della tradizione gastronomica e del Premio ‘Andrea Bertucci’ dedicato a un giovane custode del prodotto tipico. Alle 12 seguirà un incontro sulla "Valorizzazione sostenibile della Garfagnana" dove verranno presentate azioni pensate e proposte dagli studenti del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali dell’Università di Pisa.

Domenica 12 novembre, alle 11, le aziende della Comunità del cibo e dell’agrobiodiversità della Garfagnana si cimenteranno in una discussione sull’agricoltura resiliente, mentre alle 15.30 verrà presentato il volume "GarfaGnam:-i prodotti garfagnini in 65 ricette", a cura di Annarita Rossi, realizzato dall’Unione Comuni Garfagnana nell’ambito della collana editoriale Banca dell’Identità e della Memoria, con a seguire un cooking-show a cura della stessa autrice.

A pranzo e a cena, tanti menù della zona preparati dalle varie associazioni di volontariato del territorio. Quest’anno, Apewine permetterà ai visitatori di scoprire anche i vini più pregiati del territorio.

Dino Magistrelli