Al via “La Valle di Babbo Natale”. Oltre venti iniziative fino all’Epifania

Presepi, mostre, spettacoli, giochi per i bimbi, gran lotteria e la casina di Babbo Natale nell’atrio del palazzo comunale: tanti eventi per le festività natalizie, fino all’Epifania, a Bagni di Lucca nel programma de “La Valle di Babbo Natale“. Questa mattina, alle ore 10, in programma l’inaugurazione a Montefegatesi, con la “Passeggiata tra i Presepi“, mostra itinerante per le vie e le piazzette del paese. In serata, alle ore 19, saranno accese in contemporanea le illuminazioni natalizie a Villa, Ponte a Serraglio e Fornoli.

Domenica 10 dicembre, alle ore 21.15, prenderà ial via la stagione di prosa del Teatro Accademico con Dario Ballantini in “Petrolini“, un cavallo di battaglia del suo repertorio. "Il progetto “La Valle di Babbo Natale“ - ricorda l’assessore alle Manifestazioni del Comune di Bagni di Lucca, Priscilla Valentino - è partito mesi fa con il coinvolgimento, fin da subito, di tutti i commercianti di Ponte a Serraglio, Fornoli e Villa e tutte le associazioni che operano sul territorio comunale. Insieme sono state predisposte le date e gli eventi, confermando quelli storici per Bagni di Lucca e creandone di nuovi. E’ stato un lavoro svolto in sinergia con un unico intento: unire e coordinare tutte le realtà del territorio".

"Grazie al contributo delle attività commerciali, dei professionisti e delle associazioni del comune - spiega ancora l’assessore Priscilla Valentino - , per la prima volta sarà presentata un’unica grande illuminazione frutto di un lavoro di squadra e di comunità in cui è stata data importanza ad ogni singola adesione".

Il calendario de “La Valle di Babbo Natale“ comprende oltre 20 appuntamenti completamente gratuiti che andranno da oggi 26 novembre fino al 7 gennaio 2024, in località diverse del comune di Bagni di Lucca, comprese le frazioni di montagna e si può consultare sul sito del Comune.

Durante la Valle di Babbo Natale, inoltre, ci sarà la grande lotteria comunale, svolta con la collaborazione della Proloco, con oltre 95 premi messi a disposizione dalle attività commerciali di Bagni di Lucca. Al costo di 2 euro a biglietto si potranno vincere buoni spesa, buoni benzina, buoni acquisto, elettrodomestici, cesti, articoli vari e un viaggio per due persone.

Marco Nicoli