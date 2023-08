Al via la prenotazione dei biglietti gratuiti per l’incontro con la Gialappa’s band

Lucca è pronta a incontrare la Gialappa’s band e a ridere insieme ripercorrendo i tanti successi di un gruppo di amici, che ha fatto la storia della comicità. Marco Santin e Giorgio Gherarducci sono gli ospiti d’onore della IV edizione del Festival della Risata, in programma dall’8 al 10 settembre 2023 ed è già possibile prenotare on line il biglietto gratuito per assistere all’evento di sabato 9 settembre ospitato all’auditorium di San Romano (ore 17,30), andando sul sito Eventbrite.it. A fine evento sarà possibile partecipare ad un firma copie dedicato, a numero chiuso, per il quale basta prenotarsi al banco delle libreria Ubik al momento dell’ingresso.

Il festival si apre con un altro spettacolo comico, incluso nella serata di Estatecinema che propone il film Una Commedia Pericolosa in prima visione al prezzo promozionale di € 3,50, venerdì 8 settembre con Fabio Celenza, ospitato sul parco dell’arena cinematografica nel giardino di Villa Bottini, grazie alla collaborazione con Luccacinema.