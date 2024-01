Al via la mostra “Cronaca Etrusca“

Venerdì 2 febbraio alle ore 11, nell’atrio del Comune, si inaugura la mostra “Cronaca etrusca“. In esposizione un’abitazione etrusca del Frizzone, spazzata via da un’alluvione di 2.600 anni fa. Nel 2019 durante i lavori di archeologia preventiva per l’installazione di un gasdotto in località Frizzone sono emersi i resti di un’abitazione etrusca, spazzata via da una antica alluvione dell’Auser. Il sito si trova ai margini dell’ex Lago di Sesto, nella piana che già in passato ha restituito numerose testimonianze di frequentazione etrusca.

La mostra illustra non solo le fasi storiche dell’abitato, ma anche il metodo della ricerca e della ricostruzione dei reperti, invitando il visitatore a partecipare a quegli aspetti del lavoro archeologico che spesso restano in secondo piano nella condivisione con il pubblico. Lo scavo, lo studio e il restauro dei reperti sono stati diretti dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara, nella persona del funzionario archeologo Neva Chiarenza; la mostra è stata curata dalla Soprintendenza con Fabrizio Burchianti, Direttore del Museo Etrusco Guarnacci di Volterra, per la parte scientifica e promossa in collaborazione con il Comune. Hanno partecipato al progetto le archeologhe Elisabetta Abela ed Elena Genovesi e la restauratrice Laura Benucci.