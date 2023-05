Al via la manutenzione delle strade: le vie interessate

Al via i lavori di manutenzione delle strade comunali a Porcari. Il Comune aveva inserito questo tipo di intervento nel programma triennale delle opere pubbliche. L’investimento, da parte del Municipio, è di 140mila euro, di cui circa 110mila per lavori, circa duemila per oneri di sicurezza e 28mila per somme a disposizione. Attraverso la piattaforma elettronica START è stata avviata apposita procedura concorrenziale con invito a partecipare e trasmettere un’offerta economica. Successivamente ha avuto luogo l’affidamento dopo le opportune verifiche di legge. Ad eseguire i lavori sarà un’impresa di Borgo a Mozzano. Entro breve tempo lo start al cantiere. Le arterie interessate sono via dei Casoni e tratti di via Padre Jacques Hamel e via Lazzareschi, già via di Lucia.

M.S.