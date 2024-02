Al via il nuovo corso per agenti di commercio con “So.Ge.Se.Ter“

So.Ge.Se.Ter, agenzia formativa di Confcommercio, informa che sono aperte le iscrizioni al corso per aspiranti agenti di commercio. Lezioni al via lunedì 26 febbraio: durata complessiva di 80 ore, metà on line e metà in presenza, nella sede Confcommercio di Lunata (via della Madonnina, 33/b). Il corso sarà in orario serale, dalle 20 alle 23, e alla fine avrà una prova d’esame per l’abilitazione. Un’importante opportunità per aprirsi uno sbocco verso una professione. Iscrizioni a So.Ge.Se.Ter (referente Gianna Bertilacchi – [email protected]; 0583/473161).