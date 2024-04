Al via i lavori per l’edificio in degrado

Riqualificazione urbana. Buone notizie per il paese di Ponte all’Ania dove partiranno il prossimo 18 aprile i lavori per il recupero dell’abitazione fatiscente ed ormai in degrado da anni e pericolante, che si trova lungo la centrale via Nazionale (in foto Borghesi). Nei giorni scorsi sono stati affidati i lavori. L’appalto se lo è aggiudicato l’Impresa CO.GE.PI. Srl di Capannori, per una spesa totale per il Comune di circa 325mila euro. I lavori serviranno al totale recupero del fabbricato per la realizzazione di unità immobiliari di tipo residenziale per soggetti in situazioni di disagio economico. Una risposta in più nell’ambito dell’impegno dell’amministrazione comunale di questi anni per rispondere alle problematiche dell’emergenza casa. Un intervento, al tempo spesso, che permetterà di migliorare i collegamenti pedonali con il centro, il decoro urbano e ridurre la pericolosità del precorrimento della strada provinciale che divide in due parti il paese. L’operazione, ricordiamo, rientra in un insieme coordinato di interventi che prevedono varie azioni per il recupero di aree urbane degradate: la ristrutturazione e riqualificazione di immobili dismessi di Ponte all’Ania da destinare ad alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, tra cui oltre all’immobile di via Nazionale anche l’ex cinema Risorgimento, ormai fatiscente da anni. Oltre agli interventi su Ponte all’Ania sono previsti anche lavori di riqualificazione delle aree adiacenti la pieve romanica di Loppia. Il tutto in attuazione del "Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate", finanziato con contributo dello Stato, per una spesa complessiva di 1.138.000 euro. Per quanto riguarda i successivi interventi di Loppia e cinema Risorgimento, il costo singolo è fissato in 358mila euro per Loppia e 400mila per l’ex cinema.

Luca Galeotti