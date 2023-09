Al via i lavori di asfaltature

Al via i lavori di asfaltatura a Altopascio centro. Gli interventi riguarderanno via Regina Margherita (35mila euro); via Cavalieri di Vittorio Veneto (70mila); via Fratelli Rosselli e parcheggio Largo Ragazzi ‘99 (90mila). Per effettuare i lavori e allestire il cantiere sono state emanate diverse ordinanze di divieto di transito e sosta: la prima a partire è in via Cavalieri di Vittorio Veneto, da oggi fino al 15 settembre.