Al via gli interventi al campanile della chiesa

Al via le opere di ristrutturazione al campanile della chiesa parrocchiale di San Giacomo apostolo a Fabbriche di Vallico. Nel 2020 il sindaco di Fabbriche di Vergemoli, Michele Giannini, emise un’ordinanza in seguito alla caduta di una pietra e di una parte del cornicione del campanile stesso. All’epoca non furono rilevati particolari problemi strutturali, bensì alcune criticità riconducibili a danneggiamenti causati dallo scorrere del tempo e dalle intemperie. In questi giorni, grazie all’intervento della Soprintendenza, sono state trovate risorse per circa 100mila che stanno finanziando i lavori per la messa in sicurezza dell’importante campanile. La torre campanaria in questione (in foto Borghesi), costruita nel 1760, presenta una pianta quadrata con cella unica aperta sui quattro lati. "Sono molto soddisfatto di questo intervento per la messa in sicurezza di un monumento molto importante per il paese - interviene il sindaco Michele Giannini - . Ringrazio la Soprintendenza che anche in questa occasione ha dimostrato grande sensibilità nei nostri confronti e uno spirito di collaborazione che non è teso solamente alla fase progettuale, ma anche alla ricerca di risorse".

Fio. Co.