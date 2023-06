Al “Verzura“ sbarca il fantasy con il “Signore degli anelli“

Il calendario del Teatro di Verzura si arricchisce con tre nuove date: prosegue nei mesi di luglio e agosto il ciclo di incontri culturali nel giardino dell’ex Convento delle Oblate a Borgo a Mozzano.

Si comincia stasera alle 21.15 con il mondo fantastico de “Il signore degli anelli“, il capolavoro di J. R. R. Tolkien che sarà protagonista della serata a tema fantasy dal titolo “La Terra di Mezzo: solo fantasy?”. A far gli onori di casa, lo scrittore Nicola Pardini. Sul palco, Francesco Poggi e Emanuele Vietina, direttore di Lucca Comics&Games, il professor Gabriele Colombini e il professor Andrea Santoro, esperti e cultori dell’universo tolkeniano e il giornalista Emanuele Custodontis, della redazione montecatinese de La Nazione. Domenica 9 luglio arriva Matteo Villardita che racconterà la sua esperienza di “supereroe” nei reparti di pediatria degli ospedali italiani, dove porta un sorriso ai bambini ricoverati indossando il costume di Spider-Man, e presenterà il suo libro d’esordio “Io e Spider-Man. Storia di un supereroe normale”: un volume intenso nel quale Villardita ricorda i suoi ricoveri in ospedale da bambino a causa di problemi di salute per poi raccontare, con delicatezza, cosa lo ha spinto a cambiare pelle per aiutare gli altri. Dialoga con lui il vice sindaco Roberta Motroni.

E ancora a luglio, altro appuntamento con Luca Trapanese, il protagonista dell’incontro di giovedì 20 luglio dal titolo “Storia di un padre single, tra inclusione e disabilità”, durante il quale racconterà cosa significa essere padre single di una bambina Down in Italia. Trapanese ha adottato sua figlia Alba e vive insieme a lei a Napoli: sul suo profilo Instagram racconta la loro quotidianità fatta di sfide, amore e tanta gioia.