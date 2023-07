Al tramonto con Puccini Concerto con vista lago

Un panorama spettacolare, affacciato sul lago al tramonto, proprio sopra la Villa del Maestro. Sarà questa la cornice gioiello che domani alle 21 ospiterà il tradizionale concerto pucciniano dell’Associazione “Sui passi di Puccini APS“, sul piazzale della chiesa di Chiatri Puccini.

L’evento di quest’anno, inserito nel calendario Vivi Lucca 2023, sarà ampiamente dedicato a La Bohème in forma di concerto, ma non mancheranno celebri arie e duetti tratti da altre opere del Maestro. I protagonisti della serata saranno Serena Suffredini (soprano) e Dalai Chen Hai (tenore), accompagnati al pianoforte da Niccolò Buscemi. L’evento è organizzato con il contributo del Comune di Lucca e è ad ingresso libero senza prenotazione, fino ad esaurimento posti. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a [email protected] o consultare il sito www.suipassidipuccini.it

“Sui passi di Puccini APS“ è un’associazione di promozione sociale costituita a giugno 2020 da un gruppo di giovani soci fondatori. L’associazione si dedica all’organizzazione di eventi musicali e culturali, in particolare concerti di musica classica che mettono al centro la valorizzazione del talento giovanile. La denominazione “Sui passi di Puccini“ è ispirata ai luoghi situati all’interno della Comunità parrocchiale n°17 dell’Arcidiocesi di Lucca, soprattutto ai paesi di Chiatri Puccini e Farneta, nei quali il compositore Giacomo Puccini (nella foto) ha vissuto per alcuni anni, come documentano evidenze storiche. La denominazione è stata coniata per rappresentare un simbolico itinerario musicale che l’Associazione vuole seguire nello svolgimento della propria attività, muovendo i passi dalle opere pucciniane per collegarsi, poi, anche a repertori di autori appartenenti a periodi storici differenti con il fine di valorizzare la musica a 360 gradi.