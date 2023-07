Al timone di Confartigianato Michela Fucile confermata per un altro quadriennio

L’assemblea annuale di Confartigianato Imprese Lucca ha confermato nei giorni scorsi la dottoressa Michela Fucile (nella foto col direttore Roberto Favilla) per la terza volta nella carica di presidente. A seguito degli eventi eccezionali che hanno impedito alla presidente uscente di portare a termine il programma prefissato e che hanno costretto l’Associazione a lavorare molto sulle emergenze (covid 19, guerra in Ucraina e conseguente aumento delle materie prime, inflazione ecc.), i consiglieri uscenti le hanno chiesto la disponibilità a rimanere per un terzo mandato, come previsto dallo Statuto. L’elezione è avvenuta per acclamazione.

Visibilmente emozionata, la presidente Fucile, oltre a ringraziare per la fiducia nel suo operato, si è resa disponibile a muoversi sul territorio per essere sempre più vicina alle imprese di tutta la provincia. La Fucile, nel suo programma per il quadriennio 2023 – 2027, ha infatti evidenziato come l’ineluttabilità della crescita dell’uso delle videoconferenze non possa sostituire i rapporti umani. "L’interfacciarsi vis a vis resta fondamentale per creare quel clima di fiducia e di empatia necessario per un rilancio delle categorie eo per incisive azioni di marketing territoriale. Ma è ovvio che non si possa più prescindere dall’utilizzo dei nuovi canali mediatici, dai social alle newsletter per veicolare messaggi che parlino la lingua delle nuove generazioni. Anzi è compito dell’Associazione cercare di migliorare l’alfabetizzazione informatica nei confronti di molte imprese ancora indietro da questo punto di vista".

Tra i nodi sul tappeto la necessità di rilanciare l’accesso al credito per le imprese dove il problema non è più il costo del denaro ma ottenere il finanziamento. Sul fronte del lavoro, Confartigianato chiede di smetterla con gli approcci ideologici, rimettendolo al centro dell’azione politica, puntando sull’apprendistato che deve diventare il principale canale di accesso dei giovani nel mondo del lavoro. Per quanto riguarda le imprese artigiane si è avuto nel 2022 un leggerissimo calo con 704 iscrizioni e 707 cessazioni (-3 unità). Il numero delle imprese artigiane attive in provincia si attesta a 10.988 pari al 25,7% del totale imprenditoriale. Dal 2011 al 2022 sono tuttavia sparite oltre ottomila imprese lucchesi. "E’ come se una cittadina come Castelnuovo Garfagnana, forse anche più grande, fosse sparita dalla provincia...", ha chiosato il direttore Roberto Favilla.