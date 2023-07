Al teatro di verzura

BORGO A MOZZANO

Il Teatro di Verzura, nel giardino dell’ex convento delle Oblate a Borgo a Mozzano, domenica alle 21.15 ospiterà Mattia Villardita, autore per Salani de “Io e Spider-Man”, libro in cui racconta il suo impegno come volontario nei reparti ospedalieri pediatrici. “ “Avendo un trascorso personale come paziente ho visto tante cose, malattie, sofferenza – dice –. Sono un banalissimo impiegato, ma quello che faccio come Spider-Man mi esce dal cuore, è una missione”. Dal 2018 Villardita è un supereroe che, attraverso il mito di Spider-Man allevia la sofferenza.