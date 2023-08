Al Real Collegio torna "Lucca Jazz Donna" In scena stasera Mila Ogliastro e Orelle

Stasera alle 21.15, nel chiostro di Santa Caterina al Real Collegio, nell’ambito del Lucca Jazz Donna, si esibiranno Mila Ogliastro e Orelle, al secolo Elisabetta Pasquale. Ogliastro, classe 1991, cantante e compositrice ligure, cresciuta con il rock e approdata con successo al jazz, si è diplomata al Conservatorio Paganini di Genova e da anni si esibisce nei club e nei festival jazz in tutta Italia. Porta il suo “The Wisteria Suites“ tra brani autografi e alcune riuscitissime cover in chiave jazz, funk, fusion di classici come Come together dei Beatles, Message in a bottle dei Police o la strepitosa rivisitazione di Move over di Janis Joplin. E’ accompagnata da Giorgio Griffa alla batteria, Tommaso Perazzo al pianoforte e Andrea Di Bella al basso elettrico. Acoustic rockjazz, pop sperimentale dai contorni delicati, cantautorato ed elettronica sono alcuni degli ingredienti della musica di Orelle, ovvero la cantante, bassista, contrabbassista e compositrice Elisabetta Pasquale. Sul palco Giacomo Ancillotto alla chitarra, Ludovico Franco alla tromba e al synth e Anton Sconosciuto alla batteria. L’ingresso è gratuito. Durante la serata verrà l’attività dell’associazione AISM di Lucca, che si occupa di sclerosi multipla. La serata sarà presentata da Michela Panigada.