Al Puccini domenica va in scena il Gruffalò di Julia Donaldson

Domenica alle 16.30 al teatro Puccini va in scena ”Il Gruffalò”, tratto dal famosissimo libro per bambini di Julia Donaldson e Axel Scheffler, una produzione fondazione Aida, Centro Santa Chiara di Trento e Teatro Stabile del Veneto. Lo spettacolo, con la regia e adattamento teatrale di Manuel Renga, il testo di Pino Costalunga e Manuel Renga, pensato per bambini dai 3 anni in su, con canzoni e coinvolgimento del pubblico, racconta sotto forma di musical, la storia del ”Gruffalò. Asc”oltando le rime della scrittrice inglese e vedendo i costumi ispirati alle illustrazioni del disegnatore tedesco, i bambini riconosceranno facilmente il testo e saranno coinvolti da divertenti e originali canzoni scritte appositamente per lo spettacolo e situazioni comiche e mimiche, nonché balli e danze che vanno ad arricchire la favola originale.

Biglietti: adulti 8,50 euro, bambini 6,50, in biglietteria (lunedì-venerdì 17-20) su webtic.it. Informazioni 0583216701 - 3394122890 o [email protected].