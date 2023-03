“Al posto dell’elisuperficie i parcheggi per i dipendenti“

Togliamo lo scandalo, apriamo a soluzioni utili: al posto dell’elisuperficie del San Luca Uil Fpl chiede parcheggi per i dipendenti. “Ora che la giustizia amministrativa ha messo una pietra tombale sull’elisuperficie del San Luca non perdiamo altro tempo: utilizziamo quell’area per realizzare parcheggi destinati ai dipendenti così da dare una risposta in maniera decisiva al problema della carenza di stalli dedicati che ormai si trascina da anni, come denunciato dal nostro sindacato a più riprese”. A lanciare la sfida sono il segretario della Uil Fpl, Pietro Casciani, con Andrea Lunardi, referente aziendale Uil Fpl, e Luca Menicucci, componente Rsu Uil Fpl, che prendono la palla al balzo dopo la recente sentenza del Consiglio di Stato che boccia in maniera definitiva i ricorsi presentati sia dal Concessionario Sat sia dall’azienda sanitaria: dall’apertura del San Luca a dicembre 2014 l’elisuperficie non ha mai avuto il via libera.