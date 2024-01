Al “Porta Elisa“ arriva il Sestri Levante. Terzo peggior attacco contro la terza peggior difesa

Riconquistare la zona play-off, il decimo posto. Questa la mission di una Lucchese altalenante dopo il ko di Perugia. Domenica alle 20.45 prima delle due gare consecutive al Porta Elisa, dove arriva il Sestri Levante terz’ultimo in classifica, battuto all’andata 2-0. Poi ci sarà la sfida con la Recanatese. Sarà il confronto fra il terzo peggior attacco, quello rossonero, contro la terza peggior difesa, quella ligure.

Per il resto, la seconda di ritorno presenta un derby sempre insidioso, quello di Ferrara contro la Spal per la capolista Cesena, scossa da quanto accaduto domenica scorsa quando il padre di un giocatore romagnolo, avrebbe aggredito il portiere dell’Olbia. Vi sono indagini in corso. Spal in zona play-out, Cesena che vince in trasferta da tre partite in fila e non perde dalla prima giornata di campionato, il 3 settembre. L’unica inseguitrice è rimasta la Torres, a due punti dalla formazione di Toscano: sardi, terzo miglior attacco, di scena a Rimini, seconda peggior difesa.

La splendida Carrarese, terza in classifica, riceve nel derby l’Arezzo, domenica ore 20.45. Marmiferi che nello stadio amico hanno totalizzato 23 dei 35 punti in classifica, Arezzo che in trasferta ha già vinto tre volte. Il Pontedera dei miracoli, rivelazione del torneo, con il 2-0 inflitto al Sestri Levante, ha ottenuto la quinta vittoria consecutiva in trasferta: tutto partì da Lucca. Domani, ore 16.15, al “Mannucci“ arriva la Fermana, ultima. Attenzione però a non sottovalutare l’avversario, che arriva da cinque risultati utili, comprendenti anche pareggi robusti come quelli con Torres, Pescara e Lucchese.

Poi c’è la sfida tra le deluse, Pescara-Perugia, anche se gli umbri sono apparsi in ripresa contro la Lucchese. Due team che dovevano lottare per salire in B, lo dovranno fare nei play-off, perché si trovano a distanza galattica dal Cesena: meno 17 il Pescara, meno 16 il Grifone umbro.

Gli adriatici, invece, prima del 4-0 all’Olbia, sono stati senza vincere in casa dal primo ottobre al 10 dicembre. Umbri con 9 pareggi, secondi solo alla Vis Pesaro con 11. Completano il quadro Gubbio-Ancona; Recanatese-Juve Next Gen; Olbia-Vis Pesaro; Virtus Entella-Pineto.

Massimo Stefanini